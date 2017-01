Après le vinyle, le come-back de la cassette audio ?

En tête de ce hit-parade 2016 des ventes de cassette audio, on trouve notamment Justin Bieber, Eminem ou bien encore The Weeknd. Avant eux, des groupes comme Blink 182, les Daft Punk et Metallica avaient déjà vu leurs œuvres rééditées sur ce support musical. En marge d’une industrie musicale qui ne jure que par le MP3 et le CD, survit donc une communauté d’amoureux de la cassette, pour qui cet héritage d’un autre temps devient aujourd’hui un véritable objet de fétichisme.





"Au delà de l'aspect objet de collection, la principale qualité d’une cassette est qu’elle ne coûte pas cher (autour de 8 euros), à la différence d’un vinyle, pour lequel il faut aujourd’hui compter entre 15 et 30 euros", relève ToMa Changeur, de la boutique et du Label Ballades Sonores, où un rayon est dédiée aux K7. "Et bien qu’elle soit fragile et peu pratique, elle peut offrir une qualité sonore bien supérieure à celle du MP3, contrairement à ce qu’on entend souvent", souligne ce féru de musique.