Assassin’s Creed ou comment transformer un jeu video en film évident

Ubisoft sait combien il est difficile de passer d’un écran à l’autre et se souvient de l’adaptation ratée d'un autre jeu maison, Prince of Persia. "On n’a pas eu la main dessus", rappelle-t-on du côté de l’éditeur français qui avait laissé la main à Disney pour mettre en scène Jake Gyllenhaal dans le rôle-titre. Ubisoft ne lui en a pas tenu rigueur et l’acteur américain devrait prendre prochainement la tête de The Division, autre adaptation en réflexion, mais gérée par la branche cinéma du groupe cette fois.





Et c’est sans doute là la clé du succès : être maître de son histoire et de son destin, bon ou mauvais. Tout cela, le patron Yves Guillemot et les siens l’ont compris en 2011 en créant Ubisoft Motion Pictures (UMP), chargé de transformer les licences maison en films. "On a tiré les leçons des précédentes tentatives d’adaptation de jeu vidéo à l’écran. Nous voulions surtout injecter dans UMP ce qui tenait de l’ADN "d’Ubi", comprendre ce qu’était vraiment Assassin’s Creed et le transcrire le mieux possible au cinéma", se souvient Jean de Rivières, l’un des producteurs du film. "Ubisoft a absolument tout décidé pour le développement du film. Nos scénaristes, les acteurs, les décors…"





Pour réussir son pari et "challenger Hollywood", le studio s'est assuré les services d’une star, Michael Fassbender (Shame, X-Men). "C’était une évidence", explique Jean de Rivières. "On avait pensé à James Franco, Matthew McConaughey ou encore Ryan Gosling. Mais on était persuadé que Fassbender incarnait l’univers." Sans connaître le jeu, l’acteur allemand a adoré la philosophie d’Assassin’s Creed. "Michael n’est pas un gamer, mais il a aimé le thème, cette réflexion sur la possibilité de voir la vie de nos ancêtres à travers une machine qui scruterait notre ADN. Ça l’a passionné. Comme Angelina Jolie fut une Lara Croft évidente, il y avait quelque chose d’instinctif dans ce choix qui a porté le film", souligne-t-il.