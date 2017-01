Assister à un match en tribune sans quitter son canapé, ce sera bientôt possible

Lors de la conférence organisée par Intel durant le salon CES de Las Vegas début janvier, les journalistes et invités présents dans la salle ont ainsi pu assister à un match de basket universitaire entre Villanova et Butler qui se tenait au même moment. Casque sur la tête, les 250 testeurs se sont ainsi "retrouvés" dans les tribunes de la rencontre, avec la possibilité de changer de point de vue (ou "place") dans la salle. "Les téléspectateurs arriveront ainsi à choisir leur siège", a expliqué Brian Krzanich, le PDG d'Intel. "C'est ainsi que nous concevons une nouvelle façon de regarder le sport. Vous décidez où vous voulez vous mettre : sur la ligne des 50 yards lors d'un match de football américain ? Sur la touche au basket ou sous le panier pour mieux voir le prochain dunk ? A moins que vous ne préfériez être à la place du gardien de but ? Tout est désormais possible", a-t-il ajouté durant la conférence.

Si la façon la plus impressionnante de profiter du service Voke sera bien avec un casque sur la tête, Intel promet que les spectateurs pourront tout aussi bien suivre le programme sur ordinateur ou support mobile, mais de manière forcément moins immersive. Cela est rendu possible grâce un produit nommé TrueVR, une caméra stéréoscopique qui permet de produire ce type de contenu spécifique à 360° et de le retransmettre en direct. La plateforme associée prend ensuite en charge le format qui donne plus de profondeur à l’image et rend le tout encore plus réaliste pour la personne qui a chaussé le casque.

Un premier essai a été réalisé lors de défilés de mode de la Fashion Week à New York ou durant la cérémonie des Critic's Choice Awards, en plaçant les spectateurs virtuels au premier rang via le casque Samsung Gear VR et l'appli VOKE. "Nous réinventons de nouvelles façons d'interagir et d'expérimenter du contenu digital", nous confie-t-on chez Intel.