Astuce geek : comment créer un mot de passe ultrasécurisé (et s'en souvenir)

1 Adoptez un mot de passe de plus de 10 caractères Plus c'est long, plus c'est compliqué à casser quand il s'agit de code. La plupart des services en ligne permettent d'avoir 12 à 14 caractères, voire plus. Profitez-en !

2 Variez les plaisirs Minuscules, majuscules, lettres avec accent, caractères spéciaux, symboles... il faut savoir mélanger toutes les possibilités d'un clavier si le site le permet lors de la création du mot de passe. Cela rend d'autant plus difficile le piratage.

3 Aucune signification, préférez l'aléatoire La principale faute commise est d'utiliser un ou des mots présents dans le dictionnaire, des dates importantes pour vous, des surnoms connus de votre entourage ou encore des suites logiques de chiffres ou de lettres. Pour rappel, l'an passé, le mot de passe le plus populaire était "123456" . On se dit que c'est ridicule en le lisant mais si votre mot de passe est "chouchou2017", ce n'est guère mieux. Le nom du chien et la date de naissance des enfants est également un grand classique. Optez donc pour un mot de passe qui ne veut rien dire, une suite aléatoire de caractères variés.

4 Utilisez le language "Leet" avec parcimonie Remplacer des lettres par des chiffres dans des mots, c'est ce que l'on appelle le langage "Leet" (ou 1337) . Par exemple, "Magic House" devient "M4gic H0use". Le O de l'alphabet a été remplacé par le chiffre 0, le A par un 4. "Microsoft" devient "Micro$oft" avec le symbole du dollar en lieu et place du S. Les pirates connaissent mieux que vous ce langage. Ils sauront tester les différentes options et trouver un code trop simple malgré tout. Vous pouvez l'utiliser ponctuellement néanmoins, mais toujours en variant les types de caractères dans le code.