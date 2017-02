Astuce Geek : comment publier un album photo sur Instagram

Et si vous pouviez partager plusieurs vidéos et photos dans un seul et même post Instagram ? Seuls Facebook et Twitter le permettaient jusque-là. C’est désormais possible sur le réseau social de partage de photos. Après ses stories éphémères (24 heures) à la façon de Snapchat, ses directs vidéo qui disparaissent une fois le bouton stop appuyé, Instagram offre de nouvelles possibilités à ses utilisateurs.





Grâce à la dernière mise à jour de l’appli, vous pouvez à présent publier jusqu’à 10 photos ou vidéos afin de créer l’album d’un évènement, d’une fête ou sur une thématique. Ce sera ainsi l’occasion d’enrichir un message, de partager en un seul post différentes étapes d’une recette, d’une expérience, d’un périple ou d’un tutoriel. Pas de côté éphémère cette fois-ci : chaque album créé restera parmi les posts du compte. Et l’appli garde ses spécificités pour chaque contenu (filtres, retouches, effets, etc.).