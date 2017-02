Astuce geek : créez votre sonnerie d'iPhone à partir d'une musique

D'un côté, il y a ce morceau que vous adorez. De l'autre, il y a votre iPhone que vous adorez aussi. Au milieu, il y a cette sonnerie insupportable que tout le monde a. Pourquoi ne pas personnaliser la sonnerie du smartphone d'Apple ? Voici comment faire (et ce n'est pas très compliqué).

1. Ouvrez iTunes et trouvez le bon morceau

Ouvrez le logiciel iTunes et choisissez votre morceau favori. Faites un clic droit et optez pour "Obtenir des informations". Choisissez ensuite l'onglet "Options" dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Là, il y a un timecode de début et de fin. Par défaut, c'est 0:00 et la dernière seconde du morceau.