Fini l'iPhone saturé ! 10 conseils pour libérer de l'espace de stockage

On n’y pense pas assez, mais votre compte iTunes et votre iPhone vous donnent le droit à 5 Go de stockage sur iCloud, le nuage d'Apple. En plus de vous permettre de sauvegarder et pouvoir y accéder à tout moment, de n’importe où, vos documents ainsi délocalisés pourront libérer de l'espace sur votre smartphone.





Que faire ? Allez dans Réglages > iCloud

Choisissez ce que vous voulez stocker sur votre cloud (photos, contacts, calendrier, mail, etc.) et activez le transfert.