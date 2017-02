VIDÉO - L'astuce geek : Samsung, Sony, Huawei, LG, HTC, comment libérer de l’espace de stockage dans votre smartphone Android

On ne compte plus les smartphones qui utilisent Android comme système d’exploitation. Si chaque fabricant ajoute ensuite quelques fonctionnalités, ils ont tous un défaut commun : le peu de stockage proposé nativement (16, 32 ou 64 Go), généralement occupé qui plus est en grande partie par le système. Il faut donc trouver des solutions pour gagner de l’espace de stockage pour vos applis et données personnelles.





Attention, ces conseils sont valables pour les versions les plus récentes d'Android, notamment Android 5.0.