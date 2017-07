WhatsApp : 10 astuces à connaître pour gérer à la perfection ses discussions

1. Vous pouvez suspendre les notifications d’un groupe

Vous avez un groupe WhatsApp et vos amis sont du genre à enchaîner les messages, les GIF, les photos et vidéos. Et vous, vous n’avez qu’une envie : vous concentrer sur votre travail. Alors sans quitter le groupe - ce qui serait plutôt mal vu -, vous avez la possibilité de mettre la conversation en suspens pour une durée définie (huit heures, une semaine, une année).

> Comment faire ? Dans votre conversation, appuyez sur le nom du groupe. Allez dans "Silence" et définissez la durée.





2. Vous pouvez savoir qui a lu votre message et à quelle heure…

Quand vous envoyez des messages à tout un groupe, si vous voulez être sûr que tout le monde l’a bien reçu et lu, il y a une façon très simple de pouvoir savoir individuellement ou pour tout un groupe.

> Comment faire ? Dans la conversation, glissez votre message de la droite vers la gauche de votre écran. Une fenêtre va apparaître avec l’heure et la date pour ceux qui l’ont lu et ceux qui l’ont juste reçu sans en avoir pris connaissance. Pour un seul destinataire, cela vous indiquera l’heure à laquelle le message a été distribué, puis lu.