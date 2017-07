Ataribox : dans les pas de Nintendo, Atari joue à son tour la nostalgie

Dans un email envoyé à sa communauté et relayé par le site The Verge, Atari promettait de "créer quelque chose de nouveau, qui reste fidèle à notre patrimoine tout en parlant aux anciens et nouveaux fans d’Atari". On n’en sait guère plus si ce n’est que le design très rappelle énormément celui de l’Atari 2600, sortie en 1977, avec son look strié et son châssis en partie en bois. Mais cela n’est pas pour autant une réédition ou un modèle miniaturisé. L’Ataribox embarquera cependant des "classiques" de la console (Space Invaders, Pac-Man, Adventure, Asteroids, etc.).