Attention, un nouveau phishing sur Facebook utilise la fonction "contacts de confiance"

La confiance, c’est dans les deux sens. Y compris sur Facebook. Il est important de s’en souvenir à l’heure où des pirates utilisent désormais la fonction "contacts de confiance" du réseau social pour propager un virus via un lien frauduleux. C’est le site Access Now qui révèle l’existence de cette arnaque et son mode opératoire.





Cela commence toujours par un message envoyé, en apparence, par l’un de vos amis, vous demandant de l’aider urgemment à retrouver l’accès à son compte. La fonction "contacts de confiance" vous permet en effet de choisir entre 3 et 5 amis qui, en cas de problème de connexion, pourront vous envoyer un code de récupération, via une URL.