Avec Watch, Facebook veut inventer la télévision du futur

En partenariat avec une quinzaine de producteurs de contenus tous triés sur le volet, la plateforme propose aux utilisateurs américains un catalogue comprenant déjà plusieurs centaines d'émissions, dont certaines produites par la NASA, National Geographic, Buzzfeed, ou encore par la NBA, la ligue nord-américaine de basket-ball. Des contenus exclusifs sous la forme de petites séries seront produites en interne.Selon l’agence Reuters, Facebook aurait même déboursé jusqu'à 250.000 dollars pour produire certains de ses contenus.





Facebook propose aux utilisateurs de Watch une expérience personnalisée. Outre-Altantique, la plateforme propose différentes sections : "Most talked about" (Ce dont on parle le plus, en français) qui mettra en avant les séries les plus citées, "What’s making people laugh" (Qu'est-ce qui fait rire les gens) qui rassemblera les vidéos pour lesquelles la réaction "Haha" aura été le plus souvent utilisée, ou encore "What friends are watching" (Ce que mes amis sont en train de regarder). Enfin, un onglet Watch permettra de ne pas rater un épisode de ses shows préférés.