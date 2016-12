Bienvenue chez les Zuckerberg : le patron de Facebook présente Jarvis, le majordome virtuel de sa maison

Ceux qui sont invités à dîner chez la famille Zuckerberg sont quant à eux accueillis par une série de caméras de surveillance fixées sur sa porte d’entrée. Elles détectent la présence des personnes et scannent leurs visages pour savoir s’il s’agit vraiment "d'amis" (au sens Facebook du terme). "Une fois que le serveur a identifié la personne, il recherche son nom dans la liste pour voir si j’ai un rendez-vous avec elle. Et si c’est le cas, Jarvis la fait entrer et me préviens de son arrivée", explique-t-il dans sa note de blog, accompagnée d'une capture d'écran prise depuis son smartphone.