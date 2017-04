Call of Duty se jette dans la Seconde Guerre mondiale

Fini les batailles dans l’espace et les exosquelettes ! Call of Duty revient à ses origines et à ses premiers amours. Après les rumeurs de début d’année, la confirmation est venue du studio lui-même : COD délaisse le futur pour les batailles plus contemporaines. Dans un tweet et par la voix de son cofondateur Michael Condrey, Sledgehammer Games a dévoilé le nom du prochain opus de la saga : Call of Duty WWII.





WWII comme World War II (Seconde Guerre mondiale), et c’est au cœur de Londres, devant le Cabinet War Room occupé durant le conflit par Winston Churchill, que l’on en a appris un peu plus sur le célèbre jeu de tir. On peut donc en déduire aisément que le jeu se focalisera sur la guerre vue du côté des soldats britanniques et américains. Une vision d’un conflit planétaire qui pourrait rappeler le choix d’Electronic Arts pour son Battlefield 1 qui revisitait la Guerre de 1914-18. En espérant que l’armée française ne soit pas oubliée cette fois-ci…