Ce bracelet connecté mesure votre taux d’alcoolémie en temps réel

"Il existe déjà des éthylotests, mais personne ne les utilisent parce qu’ils sont embarrassants (…) [Avec Proof], personne n’est en mesure de savoir si j’envoie un message ou si je vérifie mon taux d’alcoolémie", explique le PDG de Milo Sensors, Evan Strenk. Seul inconvénient : il faut le recharger avec des cartouches, dont la durée de vie est limitée à 12 heures. Dévoilé lors du salon high-tech CES de Las Vegas, il sera commercialisé dès cette année aux Etats-Unis (aucune date n'a encore été communiquée pour la France). Pour ce qui est du prix : autour de 100 euros.





Ce qu'on en pense ? Evidemment, on ne peut que saluer la démarche de l'entreprise californienne Milo Sensors. L'alcool est responsable de la mort d'au moins 49.000 personnes chaque année. Et si ce gadget peut aider à réduire ce chiffre dramatique, ce ne peut être qu'une bonne chose. Malhreusement, il est plus probable qu'il soit parfois détourné de son usage initial à l'occasion de compétitions de binge-drinking, afin de savoir qui est le plus ivre...