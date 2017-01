Ce paquet de chips saura si vous avez trop bu (et il vous appellera un Uber si besoin)

Et Tostitos a même prévu un ajout non négligeable. Si votre smartphone est doté d’une puce NFC pour les transmissions sans contact (ce qui n'est pas le cas de l'iPhone pour le moment...), il sera également possible de commander un Uber en apposant le téléphone contre le sachet.





Ce paquet de chips s’adresse avant tout aux fans de sport qui se retrouveront pour boire et manger devant la télé durant le Super Bowl, finale du championnat de football américain (le 5 février) regardée par des dizaines de millions de personnes aux Etat-Unis. Tostitos a noué un partenariat avec Uber et une association de mères contre l’alcool au volant (MADD). Et pour être sûr que les fêtards penseront à utiliser un chauffeur, le paquet propose même une ristourne de 10 dollars pour être ramené chez soi.





Une dernière précision : n’espérez pas voir apparaître le sachet dans les rayons français, Tostitos n’est pas commercialisé chez nous...