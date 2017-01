CES 2017 : ces objets connectés aideront votre enfant dans ses apprentissages

Toutes sortes d'objets connectés à une appli permettent de bien démarrer sa journée. Dès le réveil, REMI (Urban Hello) est ainsi là pour indiquer à l'enfant s'il est ou pas l'heure de se lever. Sur cette petite bouille ronde et colorée, des yeux et une bouche s'animent pour ceux qui ne savent pas encore lire l'heure. Si REMI a les yeux fermés, il est trop tôt pour aller réveiller papa et maman. S'il sonne et que ses yeux sont ouverts, c'est bon.





L'objet peut aussi servir à améliorer le sommeil, en le monitorant et en fournissant un historique. Il fera aussi fonction de veilleuse et de babyphone pour les plus petits ravis d'écouter une jolie berceuse. Depuis l'application, les parents peuvent régler l'heure de réveil. Et les plus grands seront ravis de transformer REMI en enceinte Bluetooth pour charger leur musique (1Go de stockage) ou la streamer depuis un appareil. (Prix : 89 € - Disponible en jaune, gris, bleu et rose.)