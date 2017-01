CES 2017 – Le son à la française va faire parler de lui

Notre test





Nous avons essayé la technologie de son 3D sur Eve Valkyrie, un jeu de batailles interstellaires dans lequel vous pilotez un vaisseau spatial en essayant d'échapper aux tirs ennemis. Un jeu plutôt "bruyant" qui nécessite une attention de tous les instants, notamment avec le casque de réalité virtuelle sur les yeux. Le moindre bruit perçu est essentiel pour la victoire et la différence entre un Nahimic VR activé ou non est assez bluffante. Les dialogues sont présents sans écraser les autres sons. Si une attaque vient de derrière vous à gauche, le son suit. Il est d'ailleurs spatialisé de plusieurs manières différentes (devant, arrière, droite, gauche, devant-droit, devant-gauche, devant-centre, etc.). Un ajout que les gamers, notamment les adeptes des FPS (Call of Duty, Battlefield, etc.), vont trouver indispensable dans leurs parties en multijoueurs où tout peut aller très vite si on ne fait pas attention à l'origine du tir et à la position du tireur.





Un jeu de tir où vous devez viser des cibles le plus rapidement possible. Avec ou sans effet Nahimic VR, la rapidité de perception du bruit de l'objet volant approchant n'est pas la même. On imagine sans peine l'efficacité du son 3D pour les joueurs de FPS