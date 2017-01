CES 2017 : le quotidien de demain se dévoile à Las Vegas

Elles avaient brillé l'an dernier par leurs produits innovants et marquants. Les entreprises françaises débarquent à nouveau en force à Las Vegas. Avec près de 275 représentants dont 233 startups, la France compte même le troisième contingent mondial du CES derrière les Etats-Unis et la Chine. On trouve évidemment les fers de lance que sont Parrot et ses drones, Withings et son bien-être connecté, Netatmo avec ses produits pour la maison et la santé, ou encore le spécialiste du son Devialet qui a fait fureur avec son enceinte Phantom.





Preuve du dynamisme de l'innovation "made in France", l'Eureka Park, le lieu du salon regroupant les startups innovantes, l'Hexagone accroit sa présence. De 128 l'an dernier, on dénombre 178 exposants tricolores inscrits à l'Eureka Park (2e délégation derrière les Etats-Unis (203)). Et une vingtaine d'entreprises françaises viendront même récupérer un CES Innovation Award durant la semaine, trophée récompensant l'innovation. Parmi elles, on trouve notamment le réveil connecté pour enfants Remi (Urban Hello), l'ampoule Bluetooth d'Awox, le réveil Bonjour de holi, le coach digital Xooloo pour aider au contrôle parental des smartphone, le bracelet connecté Rifft, etc. Au point de leur souhaiter le même succès que celui rencontré par le réveil olfactif Sensorwake du jeune Nantais Guillaume Rolland, même pas 20 ans, ou la machine à vin D-Vine qui avaient su séduire les Américains.