Salon de l'électronique de Las Vegas : une voiture autonome signée NVIDIA et Audi d'ici 2020

Avec cette collaboration, NVDIA s'implique de plus en plus dans l'automobile. Jusque-là, elle se contentait de fournir des systèmes de bord à Tesla, de développer des logiciels et du matériel pour voitures. Elle franchit donc un nouveau pas en dotant un véhicule d'un programme élaboré pour rendre la voiture autonome et intelligente. Concrétement, en se basant sur son savoir-faire en matière de calcul de données, NVIDIA sera chargé de mettre au point la plateforme de commandes NVIDIA Drive PX du véhicule et son intelligence artificielle. Cette dernière, baptisée BB8, a été conçue sur le modèle du "Deep Learning" (apprentissage du logiciel par la pratique) : une énorme quantité d'informations à faire circuler en permanence et le plus rapidement possible dans l'ordinateur de bord.





Votre voiture va donc apprendre à vous conduire selon les habitudes qu'elle aura prises. Elle sera ainsi en mesure de saisir l'environnement de circulation pour définir le chemin le plus sûr pour les personnes à bord. "Avec le même souci permanent de trouver les routes les plus sûres, le partenariat entre Audi et NVIDIA va permettre une plus grande et plus rapide automatisation sur la route grâce au Deep Learning et à l'intelligence artificielle", s'est félicité sur scène Scott Keogh, président Amérique d'Audi.