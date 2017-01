Avis aux ronfleurs : une solution existe pour… votre conjoint !

Le fonctionnement est assez simple. Le capteur perçoit les ronflements et déclenche alors la pompe. Le tapis se gonfle et soulève alors le coussin qui fait se déplacer légèrement votre tête. Un mouvement suffisant pour atténuer le bruit car les muscles de la gorge se retrouve ainsi sollicités. Les voies respiratoires sont empêchées de s'effondrer comme c'est le cas durant le sommeil. "Pas de magie, mais moins de bruit", nous promet-on.





L'application qui fonctionne avec Smart Nora n'a pas d'utilité propre pour l'appareil. Elle peut éventuellement enregistrer votre sommeil afin d'en avoir un relevé détaillé avec temps de sommeil, moment des phases, agitation, ronflements, etc. Avantage non négligeable pour le dormeur et son conjoint, l'appareil peut fonctionner sur pile et ainsi être emporté partout.





Smart Nora est déjà en vente dans plus de 80 pays au prix de 299 €.