L'appli de la semaine : "Nebo", la perle française qui transforme vos écrits numériques en document Word

Une fois la reconnaissance du stylet effectuée, "Nebo" vous ouvre une "page" blanche avec des lignes. Vous écrivez le plus naturellement du monde. Il est possible de changer la couleur ou l’épaisseur du trait, de gommer. Pour indiquer les paragraphes, vous n’avez qu’à sauter des lignes comme vous le feriez en écrivant. Vous cliquez ensuite sur la zone détectée par "Nebo" et le tout devient immédiatement un paragraphe "tapé". Pour signaler qu’une ligne isolée est en fait un titre, vous pouvez la souligner ou double-cliquer sur la case pour changer la police en plus large. Il est possible d’intégrer des photos, des images ou de dessiner. Vous pourrez aussi ajouter des graphiques à la main ou des équations qui seront également convertis. Nebo reconnaît également les adresses internet ou mail. Il est extrêmement facile de procéder ensuite à des modifications, des suppressions ou des déplacements de parties du texte.





Vous pouvez exporter la page dans différents formats (texte, HTML, PDF, Word). Vous pourrez créer autant de pages que vous le souhaitez et les organiser en dossier.