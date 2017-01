Santé, surveillance, soutien… : l'internet des objets connectés fait les yeux doux aux seniors

Alerter, c'est aussi le rôle de Sensifall, un revêtement de sol bardé de capteurs qui pourra détecter une chute et avertir immédiatement. Swap se concentre, lui, sur les malades d'Alzheimer, des premiers symptômes aux cas les plus sévères, avec un porte-clés connecté qui permet de suivre la personne via une application. Il est équipé d'un GPS et fonctionne grâce au réseau Sigfox. Cela lui permet d'éviter carte SIM et abonnements mensuels souvent très onéreux. Il géolocalise le porteur en permanence, est doté d'un détecteur de chute et d'un bouton d'appel d'urgence. Les proches peuvent ainsi être avertis à tout moment d'un problème. Il se recharge par induction sur un socle fourni (autonomie jusqu'à 30 jours). Et si l'utilisateur oublie de le recharger, le taux de charge s'affiche en permanence sur l'appli pour les proches qui pourront alors le signaler ou se déplacer au domicile pour le faire directement.