CES 2017 : les 10 objets inattendus qui nous ont intrigués et surpris

Les startups françaises s’intéressent de plus en plus à la santé. Et les enfants n’y échappent pas. Deux entreprises hexagonales ont donc conçu des produits destinés à les accompagner tout en restant ludiques. Leka est un petit robot pour les enfants autistes. Il fonctionne avec une appli pour le piloter, l’allumer et jouer avec. Sa sphère est tactile et adaptée aux situations des enfants qu’elle accompagne. Et elle sait comment les séduire avec un écran doté d’un visage réactif et des tags RFID compatibles pour ajouter plein de gestes. Destiné au milieu hospitalier, Leka est disponible à près de 800 €.





De son côté, Meyko se destine aux enfants asthmatiques. Il jouera les compagnons pour leur rappeler de prendre leurs médicaments. Son but : motiver l’enfant et l’aider à se rappeler. L’appli permet aux parents de suivre la prise du traitement, de connaître la qualité de l’environnement et savoir si l’enfant risque une crise d’asthme ou non.