CES 2017 : vous ne dormez pas bien ? Pas de panique, il y a des solutions

Avec tout un département dédié au sein du CES 2017, le marché du sommeil est en pleine croissance. Entre les oreillers qui vous diffusent de la musique (Zeeq de REM-Fit), les lumières d'ambiance chez Terraillon ou les peluches qui vont s'occuper du sommeil des plus jeunes (Dozer), ils sont nombreux à tenter de se faire une place dans la chambre. Si leurs promesses sont louables, aucune étude quantifiable ne permet encore de savoir si leurs effets à long terme sont tout aussi réels. L'an dernier, les matelas connectés ou bien les tapis à poser dessus pour monitorer notre sommeil avaient été légion, tout comme les capteurs permettant de vous mettre dans les meilleures conditions (aide à l'endormissement, adaptation de l'environnement, accessoires, etc.). Et la tendance ne se dément pas. Cette année, les objets connectés envahissent la chambre par l'intermédiaire notamment de l'oreiller.





Crée par des Français basés entre Paris et Toulouse, Moona va vous accompagner durant votre nuit, de l'endormissement au réveil. Pour cela, la startup est partie de recherches démontrant l'importance de la température au niveau de la tête. Pour s'endormir, il faut ainsi faire baisser sa température interne alors qu'elle doit remonter pour le réveil. Moona (photo) va donc s'atteler à réguler la température de votre oreiller au moyen d'un tapis rectangulaire en coton hypoallergénique qui se glisse sous la taie et qui est raccordé à un module gérant un circuit fermé d'eau à l'aide d'une télécommande. Les capteurs du module permettent également d'ajuster la température optimale en fonction de celle de la pièce. L'appli permet un contrôle affiné, mais aussi d'obtenir un compte-rendu de son sommeil pour juger des éléments qui le perturbent ou l'améliorent (coucher tard, température trop chaude dans la chambre, etc.). Le matelas Kryo Sleep fonctionne sur le même principe : il s'agit d'un matelas de refroidissement rempli d'eau et qui va trouver la température idéale à l'aide d'une application et de ses capteurs.