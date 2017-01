Voici la brosse connectée qui va tout vous dire sur vos cheveux

Vos cheveux sont un peu cassés, fragiles… Vous ne vous brossez pas très bien ou n'en prenez pas très soin… Jusqu'à présent, hormis après un rapide coup d'œil de non-expert dans le miroir, il n'y avait bien qu'une visite chez le coiffeur qui pouvait vous faire aboutir à cette conclusion et vous faire le bilan de votre chevelure en manque de peps. Désormais il y aura votre brosse à cheveux.





Withings, startup française à laquelle on doit de nombreux traqueurs d'activité et produits connectés pour la santé (balance, thermomètre, etc.), a noué un ingénieux partenariat avec L'Oréal et sa branche Kérastase pour dévoiler cet astucieux coach "cheveux". Cela ressemble à une brosse à cheveux des plus classiques, mais elle recèle de nombreuses innovations.





Couronnée du prix de l'Innovation du CES 2017, la Kérastase Hair Coach Powered by Withings va tout vous dire après quelques coups de brosse. Grâce aux multiples capteurs embarqués (accéléromètre, gyroscope, microphone, etc.) et à une application associée, vous saurez ainsi si votre cheveu est en forme, si vous effectuez les bons gestes ou bien si les soins apportés sont bénéfiques. Un simple geste tout ce qu'il y a de plus naturel, et les capteurs enregistreront une quantité impressionnante d'informations. Et même le bruit de votre cheveu quand la brosse passe. Car selon les chercheurs du centre d'innovation technologique de L'Oréal, si vous avez les cheveux secs ou gras, le bruit sera différent. L'application vous fournit alors un score de santé du cheveu.