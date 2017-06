Changement du clavier azerty : "un toilettage pour le rendre plus cohérent avec les besoins des utilisateurs"

LCI : Les usages ont-ils changé au fil des ans ?

Michel Beaudouin-Lafon : Complètement. Il faut se rappeler que les claviers étaient à l’origine conçus pour les secrétaires, les dactylographes ou les journalistes, des gens qui écrivaient quotidiennement. Désormais, tout le monde utilise un clavier mais surtout, chacun est amené à utiliser des caractères spéciaux qui n’avaient pas été prévus à l’origine, et qui ont été placés "au petit bonheur la chance" sur les claviers, et à des emplacements différents selon les constructeurs. Nous nous dirigeons vers un "toilettage" pour le rendre plus cohérent avec les besoins des utilisateurs. Par exemples les caractères "@", le "/" qu'on utilise dans les adresses Internet… autant qu'ils soient accessibles. De même pour tous les programmeurs, qui utilisent des accolades, des crochets… qui vont être mieux positionnés.

LCI : Et l'usager dans tout cela ? Cela va-t-il prendre du temps pour apprendre à se servir de ces nouveaux claviers ?

Michel Beaudouin-Lafon : Pour le clavier Azerty, l'évolution proposée est relativement facile. Il ne s'agit que d'une évolution, car la disposition générale des touches ne bougera pas. L'avantage de la proposition, si elle est adoptée, est que nous serons déjà habitués à retrouver au même endroit la plupart des caractères. Concernant le délai pour s'y habituer, tout dépend l'usage que nous en faisons. Quelqu'un qui utilise beaucoup son clavier va évidemment s'y habituer plus vite qu'un usager occasionnel. Tout dépendra, aussi, si les constructeurs vont se plier à cette norme rapidement, ou si l'Etat (par ses appels d'offre par exemple) impose ces claviers. De manière générale, l'apprentissage quand on est jeune est plus rapide que pour les personnes déjà âgées d'un certain âge.