Chut !, hérisson, sirène, douche, je t’aime… de nouveaux emojis arrivent sur iPhone et iPad

Annoncés en juin dernier lors de la conférence WWDC des développeurs avec la présentation du nouveau système d’exploitation iOS 11, les nouveaux emojis sont en approche. Apple a officialisé, ce vendredi, la liste des prochains émoticônes qui viendront enrichir le clavier dédié pour vos SMS et autres mails.





Ils devraient être tous disponibles dans les versions beta d’iOS 11.1 et développeurs la semaine prochaine avant un déploiement plus large dans les semaines à venir pour l’ensemble des utilisateurs. Ils pourront être utilisés sur iOS, macOS et watchOS.