Voici comment créer une application mobile sans savoir coder

Il est important de savoir ce que vous allez mettre dans votre appli, d'élaborer ses grandes fonctionnalités - les principales et celles à ajouter dans un second temps - mais ne vous noyez pas dans trop d’options. Les meilleures applis sont parfois les plus simples et celles qui n’affichent qu’une seule fonctionnalité. À l'aide de PowerPoint ou de logiciels disponibles en ligne comme Balsamiq, vous pourrez ainsi concevoir un premier prototype visuel de votre appli. Même s’il n’est pas encore fonctionnel, son ergonomie, son architecture et ses rubriques permettront déjà d’avoir une première idée, même avec de simples animations.