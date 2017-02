Quand vos chagrins d'amour font le bonheur de Facebook

Quand votre statut passe de "en couple" à "célibataire", ce n’est pas compliqué, pour Facebook, de faire de vous un appât pour annonceurs. Le réseau social de Mark Zuckerberg vient d’en faire la démonstration en adressant aux publicitaires une sorte de notice, sur la base du sondage qu’il a réalisé auprès de ses utilisateurs en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Pologne et aux Emirats arabes unis. Le document, répondant au nom poétique de "What mends a broken heart on Facebook" ("Ce qui soulage un cœur brisé sur Facebook"), mis en ligne sur le site Facebook IQ destiné à ses opérations commerciales, décrit en effet la meilleure manière de tirer profit de votre rupture amoureuse.