Comment fonctionne Telegram, la messagerie préférée des jihadistes

Mais Telegram n’est pas seulement prisée des terroristes. Selon un article de L'Express, Jean-Luc Mélenchon serait "un utilisateur intensif" de l’application, de même que Christian Estrosi, "trois conseillers de Marion Maréchal Le Pen", ainsi qu'Emmanuel Macron, qui, ébranlé par la fuite de sa déclaration d’impôts dans la presse, ne jurerait désormais que par elle. "On connaît l'appareil d'Etat et ses dévoiements, a également déclaré Arnaud Montebourg à l'hebdomadaire, pour expliquer pourquoi il s'était équipé du logiciel. Il faut se méfier du pouvoir en place... et des suivants. Sans oublier le risque que représentent certaines sociétés privées d'espionnage, qui n'ont pas de limite".





Même argumentaire pour Gilles Boyer, proche d'Alain Juppé, qui explique que "l'histoire récente a démontré que tout était possible, que nos échanges sont susceptibles d'être lus". Pour François Fillon, toujours selon L'Express, utiliser Telegram n’est pas une question de paranoïa, mais de "prudence". "Depuis que nous savons que les interceptions sont faciles à réaliser sur les mobiles, nous nous sommes tous équipés de Telegram et de WhatsApp. C'est une consigne suivie depuis deux ans et demi déjà".