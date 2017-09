Cozmo, le petit robot craquant, arrive en France

Il tient dans la main, vous regarde avec ses grands yeux, prononce votre nom, mais peut aussi se fâcher et faire les gros yeux. Voici Cozmo. Non, ce n'est pas un animal miniature mais un mini-robot que l'on doit à la société californienne Anki. Et c'est peu de dire que Cozmo est une merveille de robotique et d'intelligence artificielle que nous avons pu approcher dès juin, avant sa sortie en France le 15 septembre dernier.





On le croirait tout droit sorti d'un film d'animation tant il paraît doté d'émotions bien humaines. Il a fallu quatre ans de recherches, d'expérimentation, de tests et d'échec à ses trois créateurs pour aboutir à sa création. "Nous voulions créer un personnage physique de film d'animation, avec des émotions et des réactions, du tempérament, un passé et des capacités physiques. On voulait pouvoir sentir qu'il était vivant", nous explique Boris Sofman. Chez Anki, la volonté a toujours été de trouver comment appliquer la robotique aux produits du quotidien des consommateurs. Et pour cela, il fallait y faire entrer de l'intelligence artificielle.





Au début des années 2010, ils donnent ainsi naissance à Overdrive, un jeu vidéo de course qui s'appuie sur des petites voitures bien réelles qui sont ainsi contrôlées. "Il nous semblait important d'utiliser l'intelligence artificielle et la robotique pour comprendre le jeu et permettre la reconnaissance des personnages, ici des objets", ajoute-t-il. Ils s'appuieront sur ce savoir-faire acquis pour créer Cozmo.