Drogues, armes, faux papiers d'identité : deux plaques tournantes du crime en ligne, Alphabay et Hansa, fermées par les autorités

On y trouvait de tout : des armes, de la cocaïne, de la marijuana, des champignons hallucinogènes, mais aussi des médicaments, des organes pour une greffe, ou bien encore des faux papiers d’identité, des numéros de cartes de crédit et même les services de prétends tueurs à gages, proposant aux clients de les mettre en contact avec des assassins professionnels. Le ministre américain de la Justice, Jeff Sessions, accompagné du FBI, de l’agence antidrogue américaine et d’Europol, a annoncé jeudi 20 juillet la fermeture de deux grandes plaques tournantes du Darknet : AlphaBay et Hansa.





Ces deux hypermarchés du crime en ligne, accessibles uniquement aux internautes connaissant l’adresse et munis du navigateur anonyme TOR, offraient la possibilité à des revendeurs de s’échanger sous le manteau, et en toute discrétion, des produits illégaux en tout genre. Pour faire simple, cet internet "caché" rassemble tout un tas de sites qui ne sont pas indexés par les moteurs de recherche classiques, comme Google ou Yahoo, et auxquels on ne peut accéder qu’en utilisant un navigateur spécifique.