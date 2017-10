Daydream View : la réalité virtuelle façon Google arrive en France

Petit plus si vous disposez d'un appareil Google Chromecast, vous pourrez diffuser sur un écran le contenu du casque et partager avec le plus grand nombre. Cette fois-ci, le Daydream View devrait proposer une liste plus longue de smartphones compatibles avec écran haute résolution et des capteurs ultra précis (Samsung Galaxy S8 et Note8, LG V30, Moto Z, Huawei Mate 9 Pro, ZTE Axon 7 pour commencer). De quoi démocratiser un peu plus la réalité virtuelle sur smartphone avec un bon produit facile d'approche.