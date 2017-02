Découverte d'exoplanètes de la taille de la Terre : mais au fait, c'est quoi ces 7 planètes ?

Depuis vingt ans, 3.449 exoplanètes, petites et grandes, gazeuses ou rocheuses, brûlantes ou glacées, ont été découvertes. En août dernier, des scientifiques avaient détecté l'exoplanète la plus proche de la Terre : Proxima b. Distante de seulement 4,2 années-lumière, elle est huit fois plus petite que le Soleil et presque 650 fois moins lumineuse. Pour l'instant, peu d'informations ont pu être récoltées à son sujet. Quelques mois auparavant, en mai, 1284 nouvelles exoplanètes avaient été mises au jour grâce au télescope Kepler.