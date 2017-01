Découvrez toutes les photos que vos amis ont "likées" sur Facebook en 2016

La curiosité peut être un vilain défaut. Et Facebook ne fait rien pour dissuader les adeptes du voyeurisme 2.0. A l’instar de cette fonctionnalité cachée souvent méconnue des utilisateurs, qui permet de retrouver en un clic toutes les photos et les publications que vos amis ont "Liké" depuis qu’ils ont un compte sur Facebook. On a parfois tendance à l’oublier, le site de Mark Zuckerberg enregistre nos moindres faits et gestes et conserve tout un tas d’informations sur nous. Et notamment à chaque fois que vous cliquez sur le fameux bouton "J’aime". Rassurez-vous, les résultats de recherche sont limités aux photos publiques et à celles que les autres utilisateurs vous autorisent à voir via leurs paramètres de confidentialité. Voici comment procéder