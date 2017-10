"Découvrir" : Facebook Messenger vous trouve le chatbot fait pour vous

Présenté lors de la conférence F8 de Facebook en avril dernier et déjà lancé aux Etats-Unis, "Découvrir" arrive en France. Non, le réseau social de Mark Zuckerberg ne va pas vous souffler des suggestions touristiques, vous donner des idées de restaurant ou sorties. Cette nouvelle fonctionnalité vient enrichir Messenger et permettre de s'y retrouver parmi les quelque 200 000 chatbots actifs (robot conversationnel) qui ont fait leur apparition depuis le lancement de la plateforme.





S'ils s'avèrent souvent utiles, il est parfois difficile de trouver celui qui nous sera le plus utile, de savoir aussi si telle ou telle marque en possède. Mais vous pouvez vous lancer dans des quiz avec Game of Thrones Survival, faire des devinettes avec Erwin ou bien choisir votre playlist à écouter avec les conseils d'Apple Music.