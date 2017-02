Décret anti-immigration : la Silicon Valley prépare sa révolte contre Trump

Amazon annonce 49 salariés issus de l'un des pays pointés du doigt par le nouveau président et d'autres auxquels une proposition d'emploi a été faite. Apple estime qu'une centaine de ses salariés sont concernées par ces mesures qui interdisent l'entrée du territoire durant 90 jours. Google et Facebook ont également tenté de rapatrier rapidement les employés qui pourraient être concernés et bloqués à l'étranger, malgré leur carte verte. Mais une solution de secours semble naître dans les esprits.





Bloomberg explique que les principales entreprises pourraient ainsi créer des succursales à Vancouver (Canada) pour y employer leurs salariés menacés par le décret. Ceux-ci bénéficieraient alors d'un statut particulier et protégé. Et le site d'ajouter que Google, Microsoft et Amazon fonctionnent déjà ainsi. Ces sociétés emploient dans leurs bureaux canadiens des salariés en attente d'obtenir leurs papiers pour travailler aux Etats-Unis. Une solution qui pourrait désormais se pérenniser après avoir reçu le soutien de la communauté technologique locale. Au Canada, il faut avoir l'assurance d'un emploi pour obtenir son permis de travail et de séjour.