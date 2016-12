Départ en vacances : une photo postée sur Facebook, c'est aussi un indice pour les cambrioleurs !

Lorsqu’on est en vacances loin de chez soi, on a pris l’habitude de le faire savoir en postant des photos sur Facebook, Twitter ou Instagram, en indiquant le lieu exact et même parfois la durée du séjour. Mais on oublie souvent que ces informations peuvent être utilisées par des cambrioleurs pour entrer dans votre domicile, en toute tranquillité. A en croire une étude du spécialiste de la vidéosurveillance Kiwatch, parue en mars dernier, les réseaux sociaux sont devenus un nouvel outil de repérage dans huit cambriolages sur dix.