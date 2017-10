Des ballons Google au-dessus de Porto Rico pour rétablir le réseau téléphonique

De Porto Rico, il ne reste plus grand-chose depuis le passage de l’ouragan Maria en septembre. L’île sous bannière américaine a été dévastée et peine à rétablir son réseau de téléphonie. Alors que le conflit couve entre le président Trump et les autorités de l'île, Alphabet, la maison mère de Google, a décidé de lui donner un coup de main en proposant d’y déployer son projet Loon.





Loon est l’un des projets du laboratoire X où naissent toutes les idées les plus folles de l’entreprise de Larry Page et Sergei Bryn. Créé en 2013, il doit servir à améliorer la couverture internet dans les coins les plus reculés du monde, à l’instar du projet Internet.org porté également par Mark Zuckerberg et Facebook. Ce vendredi, Alphabet a obtenu l’autorisation de l’organisme de régulation américain des télécoms (FCC) de déployer ces ballons pour rétablir temporairement et partiellement le réseau cellulaire à Porto Rico.