Destiny 2 : la beta s'offre aux joueurs tout le week-end

Jeu de niche, trop difficile, trop complexe, mais somptueux : Destiny premier du nom trimballe avec lui une litanie d’étiquettes difficiles à décoller pour les néophytes alors qu’un second opus de la saga a été dévoilé au printemps. Pourtant, auprès de ces aficionados, un public bien diversifié, Destiny a rencontré un grand succès d’estime et ses joueurs sont parmi les plus fidèles depuis près de trois ans. Une véritable communauté pour le jeu multijoueurs à très gros budget de Bungie, le studio derrière la série Halo.





Annoncé en mai dernier, Destiny 2 a retenu les leçons du passé et a décidé de s’ouvrir un peu plus au grand public en faisant quelques concessions et réajustements. Un mode solo arrive avec une campagne à boucler en tant que Gardien, l’un des protecteurs de l’univers et personnages centraux de la trame. Le cadre reste le même : le joueur doit reconquérir son foyer et sauver l’humanité alors que la Terre a été réduite en cendres. Mais il n’a plus ses pouvoirs alors qu’un nouvel ennemi et son armée, la Légion rouge, se dresse sur sa route. Le jeu sera disponible le 6 septembre prochain.





Activision, éditeur du jeu, propose tout le week-end une phase de beta du jeu de tir à la première personne que les plus mordus qui ont déjà précommandé leur version pouvaient attaquer dès mardi sur PS4 et mercredi sur Xbox One. Pour les plus curieux qui veulent essayer avant de se jeter dessus, cela commence vendredi 21 juillet. Les joueurs sur PC devront se montrer encore plus patients avant de tester sur leur bécane préférée. La beta PC n’est pas programmée avant fin août.





La version test sera disponible jusqu’au 23 juillet. Faites de la place dans vos consoles, il faut compter 15 Go d’espace disponible.