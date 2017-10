"Discovery Tour" : "Assassin's Creed" fait cours d'histoire sur l'Egypte antique

Baptisée The Discovery Tour by Assassin's Creed : Ancient Egypt, ce mode de jeu proposera de jouer les touristes dans l'Egypte antique. "On a eu quatre ans pour le concevoir tranquillement en parallèle du jeu. On a voulu permettre de parcourir l’univers du jeu en toute liberté, sans enjeu, afin d’apprendre et de voir le sérieux de la recréation", poursuit Jean Guesdon. Depuis quelques épisodes, Ubisoft proposait déjà des encyclopédies pour s'informer davantage sur une époque (la Révolution industrielle, l'Amérique du XVIIIe, les Guerres Saintes...), un lieu (Notre-Dame de Paris, Jérusalem, le Palazzo Vecchio de Florence...) ou un personnage (Napoléon Bonaparte, Laurent de Médicis, Benjamin Franklin...). Mais de manière plus figée et moins interactive.





Cette fois-ci, la même carte de jeu sera proposée (ici l'Egypte toute entière). Le joueur pourra ainsi se balader à la découverte de la culture antique, de la vie quotidienne des Egyptiens de l'époque (travail au champ, métier, monnaie…), en savoir plus sur les personnalités croisées (Cléopâtre, Jules César, etc.) ou les lieux (Phare d'Alexandrie, pyramides de Gizeh, etc.). Le tout sera accompagné de reconstitution vidéo, de textes explicatifs, d'images. "On se base sur des ouvrages historiques, on se rend dans des musées, sur place quand cela est possible. Nous tentons de modéliser et de voir comment on pourrait intégrer chaque élément dans le jeu. On dispose d'une mine d'informations et du soutien d'experts, d'égyptologues. Nous avons aussi notre historien présent sur chaque jeu (Maxime Durand, ndlr)", résume Raphaël Lacoste, directeur artistique de la franchise.