Dyson se lance à l’assaut de la voiture électrique

Alors, Dyson a commencé à développer son propre véhicule il y a deux ans et demi. "Mon ambition a toujours été de trouver une solution au problème mondial de pollution de l’air. Quand j’ai compris que les industriels automobiles n’allaient pas évoluer, j’ai engagé mon entreprise dans le développement de nouvelles technologies de batteries", explique-t-il, déplorant que les politiques aient trop longtemps encouragé les "véhicules diesel propres" et que de "grands industriels automobiles (aient) contourné et dupé les règlementations sur la qualité de l’air".





Il a donc mis sur pied une "équipe de choc" de 400 personnes avec les "meilleurs ingénieurs Dyson et des personnes issues de l’industrie automobile" afin de mener son projet à bien d’ici trois ans. S’il a annoncé que le projet allait s’intensifier, il n’a pas voulu en dire plus afin de préserver la confidentialité du travail. "Il est de notre devoir d’apporter une solution au plus grand risque environnemental. Je suis impatient de vous dévoiler ce que j’espère être quelque chose de vraiment unique et meilleur", a-t-il conclu. De quoi entrevoir une sérieuse concurrence avec Tesla à l’avenir.