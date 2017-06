Assassin's Creed, Forza Motorsport, Call of Duty, Super Mario... 10 jeux qu'on attend avec impatience en 2017

Star Wars Battlefront II

Fans de Star Wars, voici enfin le jeu dont vous rêviez. Si le premier Star Wars Battlefront nous avait laissés sur notre faim, autant niveau jouabilité qu'intérêt, EA a entendu les joueurs et leurs critiques pour recadrer le tir. Ce SWB II ajoute ainsi à sa puissance en multijoueurs un véritable mode solo, avec une histoire dans l'esprit de la saga. Il se déroulera entre le Retour du Jedi et le Réveil de la Force avec un nouveau venu, Iden Versio, un soldat brillant par ses capacités en espionnage, sabotage, infiltration et combat spatial. Et pour cause : il appartient aux forces spéciales de l'Empire. Evidemment, les combats par équipes à plusieurs ne sont pas oubliés et miseront à nouveau sur le sens tactique et la dextérité, mais s'avèreront aussi bien plus subtiles et évolutives qu'initialement. A vous de choisir d'interpréter un stormtrooper, un droïde ou Kylo Ren et Yoda.

Un jeu Electronic Arts disponible sur PS4, Xbox One et PC le 17 novembre - PEGI 16