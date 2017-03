Battlefield 1 revisite la France en temps de Grande Guerre

Dans Battlefield 1, les classes de soldats français "ont été créés à partir de photos d’époque scannées" et des armes emblématiques de l’armée française, le tout retravaillé avec des spécialistes de l’armement et des costumes. Les chars Behemoth 2C, le plus imposant de l’époque, et Saint-Chamond, le plus mobile et lourdement armé, font aussi leur apparition pour symboliser "le côté pionnier des Français dans leur approche technologique des conflits modernes de l’époque", souligne Lars Gustavsson.





Le jeu repose ainsi sur des éléments visuels d’époque, une reconstitution soignée des villages et des campagnes. Le studio scandinave donne vie aux bunkers de la forêt d’Argonne, aux champs de bataille de Saint-Quentin, aux bords de la Meuse et organise même une bataille dans les rues en ruine d’Amiens… où les combats n’ont jamais eu lieu ! C’était en fait en périphérie de la ville car le conflit ne s’est que rarement déployé dans une ville, à l’exception de Maubeuge (1914) et du Quesnoy (1918).

Quelques libertés prises avec l’histoire totalement assumées par ses créateurs. "Le jeu n’est pas un jeu historique, mais un jeu avec un cadre authentique, réaliste de la Première Guerre mondiale," admet Martin Copperhead. "Nous avons essayé d’être le plus authentique possible dans notre conception du cadre de jeu, de donner un contexte historique aux joueurs pour qu’ils s’intéressent au sujet. Mais évidemment, nous devons sélectionner des aspects de la guerre qui vont coller au jeu et à sa jouabilité."