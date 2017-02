Eclipse solaire visible depuis l'Afrique du Sud ce dimanche : pourquoi ce phénomène nous fascine-t-il ?

Non. Celle-ci n’est visible que très loin de l’Europe, peu après le lever du Soleil en Patagonie et, quelques heures plus tard, juste avant le coucher du Soleil, au sud de l’Afrique (Angola, République démocratique du Congo et Zambie). Les scientifiques et les chasseurs d’éclipse feront évidemment le déplacement pour profiter de ce ravissement. D'autant que la probabilité d’y trouver un ciel dégagé est de 65%.