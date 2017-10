Eldim : c'est quoi cette petite entreprise française à qui le PDG d'Apple a rendu une visite surprise ?

Après cette escale en Normandie, Tim Cook a été reçu à l’Élysée par Emmanuel Macron. Les deux hommes devaient débattre des questions de taxation des géants du Net et des projets numériques de la France. Une rencontre d'importance quand on sait que la marque à la pomme représente 180.000 emplois sur le territoire, notamment dans l'économie des applications. D'autres emplois devraient être créés avec l'ouverture prochaine de nouveaux bureaux et d'un quatrième Apple store, avenue des Champs-Elysées, à Paris.