Emu par les réactions des internautes, Microsoft décide finalement de conserver Paint !

Pourtant qualifié "d'obsolète" par Microsoft ce lundi, Paint ne sera donc pas remplacé par Paint 3D, un logiciel présenté il y a quelques mois et qui offre plus de possibilités à ses utilisateurs. Il peut par exemple être utilisé avec la souris, mais également avec les doigts ou un stylet et sera disponible sur ordinateur, tablette et mobile. Comme son illustre grand frère, Paint 3D est un logiciel gratuit. On lui souhaite de recevoir le même soutien des internautes lorsque, lui aussi, sera cruellement qualifié "d'obsolète" par ses créateurs.