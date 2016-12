En guerre avec Nokia, Apple retire les produits Withings de son catalogue

C'est potentiellement un coup dur pour les 200 salariés de Withings, fabricant français d'objets connectés racheté en mai par Nokia. Comme l'a remarqué le site spécialisé Mac4ever, il est impossible depuis samedi de trouver la moindre montre ou le moindre tensiomètre de cet accessoiriste chez Apple, que ce soit en ligne ou dans ses magasins physiques.





Explication la plus plausible ? Mercredi dernier, le Finlandais a annoncé avoir déposé plainte contre la multinationale de Tim Cook en Allemagne et aux États-Unis pour "violation de brevets sur des innovations utilisées dans de nombreux produits". Un total de 32 brevets sont concernés : écrans, interfaces, logiciels, antennes, puces et encodage vidéo entre autres. La décision d'Apple serait donc une réponse au dépot de cette plainte.