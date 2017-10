Envie de changer de smartphone ? Trois idées économiques et plus écologiques

Entre mini-révolution et maxi-prix, le marché des smartphones poursuit son inexorable marche vers des appareils toujours plus puissants, toujours plus rapides, toujours plus beaux, mais aussi de plus en plus coûteux. En août dernier, Samsung a présenté son nouveau smartphone haut de gamme, le Galaxy Note 8, vendu à partir de 1009 euros. Dans la foulée, Apple a révélé son nouvel téléphone étendard, l’iPhone X, avec un prix affiché à partir de 1100 euros. La faute… à la flambée du coût des composants, en raison notamment de leur miniaturisation, justifient les deux géants du smartphone.





Pourtant, si l’on en croit une récente enquête menée par UFC-Que Choisir, seulement 11% des Français se disent prêt à dépenser plus de 600 euros pour un smartphone. Alors que faire ? Depuis quelques années maintenant de nouveaux modes de consommation, plus écologiquement responsables, font de plus en plus d’émules dans l’Hexagone. D'autant que les associations de protection de l'environnement alertent sur les dégâts importants causés sur notre planète par l'industrie du téléphone intelligent.